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DEM Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu! CHP listede yer almadı

DEM Parti, Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek siyasi partiler arası bayramlaşma programının detaylarını açıkladı.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu! CHP listede yer almadı
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DEM Parti’nin açıkladığı bayramlaşma takvimine göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Ancak programda, ziyaret ve kabul saatleri açıkça belirtilmiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik herhangi bir randevunun yer almaması dikkat çekti.

Bayramlaşma DEM Parti’nin Balgat’taki genel merkezinde yapılacak

Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında DEM Parti’yi temsilen MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Şanlıurfa Milletvekili Zülküf Uçar’dan oluşan heyet diğer siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak. DEM Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek kabulleri ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan gerçekleştirecek. Kabul ve ziyaretler, DEM Parti’nin Balgat’taki genel merkezinde yapılacak.

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