DEM Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

DEM Parti'nin Meclis Başkanı adayı gazeteci ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar oldu.

Çandar’ın adaylığına ilişkin dilekçenin bugün saat 14:45’te Meclis Genel Sekreterliği’ne sunulması bekleniyor.

3 Haziran'da seçim yapılacak

TBMM 28 Mayıs’ta seçim sürecine başladı. Seçim sürecinin ilk beş gününde alınan başvuruların ardından yeni Meclis Başkanının belirlenmesi için 3 Haziran'da gizli oylamayla seçim yapılacak.

TBMM Başkanı seçilmek için ilk iki turda 600 olan Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oyu almak gerekiyor. Üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 üyenin oyunu alan aday başkan seçilecek.