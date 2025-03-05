DEM Parti'nin siyasi parti turları başlıyor: Eş Genel Başkanlar CHP'yi ziyaret edecek

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması çağrısının ardından DEM Parti’den siyasi parti temsilcilerine yönelik adımlar geliyor.

DEM Parti, siyasi parti turlarına haftaya başlıyor. Eş genel başkanların heyette olacağı ilk ziyaret 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleştirilecek. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 13:00'te yapılacak.

Görüşmede İmralı heyetinden de isimler olması bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nı da ziyaret edecekler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, partilerinin Meclis'teki grubunda gazetecilerle bir araya gelmiş, soruları yanıtlamıştı.

Siyasi partilerle bir görüşme turunun olup olmayacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu taleplerinin bulunup bulunmadığının sorulduğu Oruç, "Siyasi parti turları yapacağız. Haftaya görüşmelere başlayacağız. Bu turlarımızın içinde yer ve zamanının uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de olacak ama bunu henüz detaylı planlamış değiliz" yanıtını vermişti.