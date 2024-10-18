Demir çelik fabrikasında patlama: Çok sayıda işçi yaralandı

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

10 işçi yaralandı

Saat 10.30 civarında, fabrikanın hurda demirlerin eritildiği kazanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamada, kazanın etrafında çalışan 10 işçi yaralandı. Olayın ardından fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi görevlendirildi

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralanan işçilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği bildirildi.