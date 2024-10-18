Burs alıp yurt dışında tatil yapmış! Öğrencinin gezileri tartışma başlattı

“Büyükada’ya gittim diye bursum kesildi” dedi. Önce sosyal medyada burs veren yardımsever doktora tepkiler geldi. Daha sonra burs alan öğrencinin başka zamanlarda da yurt dışında gezi amaçlı çekilmiş başka fotoğrafları da ortaya çıktı. Bu kez de öğrenci burslarının hangi kriterler kapsamında verildiği tartışma konusu oldu.

Burs verenleri dolandırıyorlar

Bazı öğrenciler lüks mekanlardan çıkmadığı halde, duygu sömürüsü yaparak yardımseverlerden burs alıyor. Ülke ülke gezen bir de bunları sosyal medyasında paylaşan bu öğrenciler sahte evraklarla gerçek maddi durumunu gizleyerek burs verenleri dolandırıyor

Öğrencilere burs veren vakıflar bursiyerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığını tespit etmek gerektiğini vurguluyor.

Aldığı bursla Umre’ye bile gitmiş

Burs alan E.V., sırf Büyükada’ya gidip bisiklet sürdüğü ve bunu sosyal medyada paylaştığı için bursunun kesildiğini iddia etti. Öğrenci, X hesabından yaşadığı olayı paylaştıktan sonra burs veren doktora tepkiler gecikmedi. Ancak kısa bir süre sonra öğrencinin Slovakya, Avusturya, Macaristan gibi birçok yurt dışı seyahat yaptığı, Umre’ye gittiği ortaya çıktı. Burs veren doktor, bursu kesme gerekçesi olarak “Daha çok influencer gibi duruyorsun, biz sana gerçekten ihtiyacın olduğu için burs vermek istedik” diye açıkladı. Öğrenci ise kendini “Dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi. Saklayacak bir durum yok, okulla beraber bir süre çalıştım, Viyana’ya gittim, fırsat buldum Umre’ye gittim, sen de kitaba harca çantanı yenile, ihtiyacı olan arkadaşlarım da gezsin, olay kendimizi geliştirmek değil mi?” diyerek savundu.

Yardım yapmak için belgeleri dikkatle incelenmeli

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) başkanı Dr. Demet Başer, NTV’ye konuştu. Başer, “Bu öğrenci evi ağır hasarlı olduğu için bizden burs almış ama sonrasında bizim kriterlerimize uymadığı için devam belgelerini istediğimiz öğrenciler arasında belgeleri yok. Yardım yapmak istediğiniz zaman özellikle güvenilir kriterleri olan, belgelerinin incelendiğinden emin olduğunuz yerler aracılığıyla yardım yapmanızı öneririm” dedi.

Kovid salgınında hayatını kaybetmiş doktor çocuklarına burs vermek için kurulan KAHEV başkanı Dr. Demet Başer burs kriterlerini anlattı:

“Bizim vakfımız çok fazla belge istediği için eleştiri alan bir vakıf. Belgelerin önüne bir kadın hem de referans koyuyor. Eve giren kazancın 2 asgari ücreti geçmemesi gerekiyor. Mal varlığı belgelerini istiyoruz. Bir deprem afet fonumuz var. Depremlerden sonra, yangınlardan sonra bütün mal varlığını kaybetmiş insanlarımız için biz bu belge kısmını biraz daha daraltıyoruz.