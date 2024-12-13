Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü! "Suriye’de önleyici tedbirler alacağız"

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Blinken'ın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

Erdoğan ile Blinken görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile ABD heyeti de hazır bulundu.

Kabulde, ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman yer aldı.

Blinken, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

"Türkiye’nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacak"

İletişim Başkanlığından Ankara'daki görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye’deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye’nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti."

"Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımız ele alındı"

ABD Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Suriye’deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi.

Bakan Blinken'ın ayrıca, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini de dile getirdiği kaydedildi.