Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı!

Rap dünyasının son dönemlerde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, tutuklandı.

Uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" ismiyle bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında tahkikat başlatıldı.

Dün Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Bodur, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı.

Ezhel de aynı suçtan tutuklanmıştı

Ezhel mahlasını kullanan Sercan İpekçioğlu da 23 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Bu suçlamalar, Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi kapsamında değerlendirildi ve hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklanmasının ardından, Ezhel'in avukatı Fuat Ekin, müvekkilinin şarkılarının sanatsal ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

#FreeEzhel akımı

Bu süreçte, sosyal medyada #FreeEzhel etiketiyle geniş çaplı destek kampanyaları düzenlendi ve Uluslararası Af Örgütü, Ezhel için “acil eylem” kampanyası başlattı.

19 Haziran 2018'de görülen ilk duruşmada, mahkeme Ezhel'in suç işleme kastıyla hareket etmediğine ve şarkıların sanatsal ifade kapsamında değerlendirildiğine karar vererek beraatine hükmetti.

Böylece Ezhel, yaklaşık 27 gün süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Ancak daha sonra, Ezhel hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamasıyla ayrı bir dava açıldı. Bu davada, İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Ezhel'i 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı; ancak bu ceza 5 yıl süreyle ertelendi.

Ezhel, 2019 yılından itibaren Almanya'nın Berlin şehrinde yaşamaya başladı.