Alman devi TCMB'nin faiz indirimi için tahminini açıkladı! "2025 Türkiye için dönüm noktası olacak"

Deutsche Bank Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye ekonomisi ve 2025 beklentilerine ilişkin CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılında Türk Lirası'nın (TL) güçlü performansıyla öne çıktığını belirten Wietoska, Türkiye’nin "güzel bir hikayesi" olduğunu ancak belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.

2025’in Türkiye için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi stratejisinden asgari ücret zamlarının enflasyon üzerindeki etkilerine kadar birçok konuya dikkat çekti.

"2025 Türkiye için dönüm noktası niteliğinde olacak"

Aralık ayında 1,5 puanlık bir faiz indirimi beklediklerini, 2025 genelinde ise toplamda 20 puanlık indirim öngördüklerini belirten Wietoska, “Türkiye 2024’te kur performansıyla öne çıktı, TL en iyi performans gösteren para birimi oldu. Türkiye için görüşlerimiz yapıcı, Türkiye’nin çok güzel bir hikayesi var, ancak belirsizlik çok ve 2025 Türkiye için dönüm noktası niteliğinde olacak. Türkiye’de ilk faiz indirimi aralık ayında 1,5 puanla gelebilir. 2025’te her toplantıda faiz indirimi beklemiyoruz ama toplamda 20 puanlık faiz indirimi öngörüyoruz. MB’nin beklentileri yönetme süreci önemli olacak. Asgari ücret zammının ne kadar olacağı da çok belirleyici olacak, yüzde 30’un üzerinde bir oran enflasyon görünümünü zorlaştırır. Asgari ücrette her yüzde 10’luk artış enflasyonu yüzde 3-3,5 artırıyor. Ayrıca, Türk Lirası'nın iyi performansını sürdürmesini ve büyümede yılın ilk yarısında yavaşlama, ikinci yarısında toparlanma olacağını öngördü. 2025’te TL’nin iyi performans göstermeye devam etmesini ve yılın ilk yarısında büyümenin yavaşlamasını ikinci yarıda toparlanmasını bekliyoruz.” dedi.