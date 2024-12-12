Türkiye, Dünya Bankası'nın borç sıralamasında ilk 5’e girdi!

Türkiye’nin 2023 yılındaki toplam dış borç stoku, 499 milyar 842 milyon ABD doları olurken, Dünya Bankası’nın 2024 Uluslararası Borç Raporu’nda 120 ülke arasında, düşük ve orta gelirli ülkeler içinde toplam dış borç miktarında ilk 5’te yer aldı.

Raporda borçluluk sıralamasında, brüt dış borcu 2023 sonu itibariyle 2.4 trilyon dolar olan Çin lider konumda yer alırken, onu 646 milyar dolar brüt dış borçla Hindistan, 607 milyar dolar borçla Brezilya ve 595 milyar dolar borçla Meksika izledi.

Düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borç stoğu, 2023'te yüzde 2,4 artarak 8,8 trilyon ABD dolarıyla rekor seviyeye ulaştı.

Bu ülkeler, COVID-19 pandemisi ve sonrasındaki ekonomik zorluklar nedeniyle yüksek faiz oranları, yerel para birimlerinin değer kaybı ve küresel ekonomik büyümedeki belirsizliklerle karşı karşıya kaldı.

Borçlanma oranı yüksek

Türkiye’nin 2022 yılına göre toplam borç stoku, 457 milyar 917 milyon dolardan yüzde 9,1 oranında artışla 499 milyar 842 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca 2010 yılından bu yana, Türkiye'nin borç stoku 316 milyar 657 milyon dolardan yüzde 58 oranında artış gösterdi.

Türkiye’nin toplam borcunun ihracata oranı yüzde 137 olurken, GSYH oranı ise yüzde 46 oldu. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 24’ün oldukça üzerinde gerçekleşti.

​Borç servisi oranı (ana para + faiz ödemeleri) ise ihracata oranla yüzde 21, GSYH oranla da yüzde 7 oldu.

Faizlerdeki yükseliş dikkat çekti

Türkiye’nin borçlanma faizlerindeki yükselişin 2021 ve 2022 yıllarındaki seyri de dikkat çekti.