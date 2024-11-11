Demiryoluna araç düştü! Marmaray seferlerinde aksama yaşanıyor
Marmaray'dan yapılan açıklamada, demiryolu hattına otomobil düştüğü ve Pendik-Maltepe arasındaki seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu
İstanbul'un en önemli toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.
"Beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır"
Marmaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 11, 2024
Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır.
Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır.
Önemle duyurulur.