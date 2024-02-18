Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Yıllardır söylediklerimizi söylüyorlar" dedi ve çağrı yaptı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem ülkesi olan Türkiye’yi bilinçlendirmek için her fırsatı değerlendiriyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini öngören, Bitlis Karlıova için uyarılarda bulunan, büyük İstanbul depremine ilişkin hemen her gün konuşan Prof. Dr. Görür, Fransız jeolog Xavier Le Pichon’un öğrencileri jeofizikçi Pierre Henry ve Romain Bousquet’in dün akşam Halk TV’de yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Marmara Fay Hattı'nın haritalandırılmasında büyük rol oynayan ünlü Fransız deprem bilimci Xavier Le Pichon'un öğrencileri Henry ve Bousquet, Halk TV'de yaşanabilecek yeni depremlere dair yorumda bulundu.

Henry ve Bousquet’nin yorumlarına ilişkin X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, “Hemen hemen bizim yıllardır söylediklerimizi aynen söylüyorlar” ifadesini kullandı.

Naci Görür’ün mesajını devamı şöyle:

* Farklı bilim insanlarından fikir almak iyi bir şeydir ama keşke Halk TV halkın pek anlamadığı bu konuda ta Fransa’ya gidip fay konuşacağına deprem dirençli kentler konusunda uzman olan kişilerle konuşsaydı.

* Arkadaşlar ben şuna dikkat çekiyorum: Elbette Marmara’da daha ayrıntılı akademik çalışmalar yapılacak ve tartışılacaktır. O çalışmalar akademik düzeyde devam etsin ama biz öncelikle İstanbul’u deprem dirençli hale getirelim.