Deprem mi oldu? En son depremler nerede yaşandı? (25 Temmuz AFAD son depremler)

Son orta büyüklükte deprem Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah 08.55'te yaşandı. 5,5 büyüklüğünde deprem korkuya neden oldu.

Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD son deprem listelerini son dakika bilgilerle güncellenmeye devam ediyor. Yaşadıkları kentlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 25 Temmuz tarihli son depremler listesini araştırıyor.

AFAD son depremler listesi yayınlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.