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AFAD duyurdu: Kütahya, gece yarısı depremle sarsıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kütahya, gece yarısı depremle sarsıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.44'te deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.

Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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