AFAD duyurdu: Kütahya, gece yarısı depremle sarsıldı
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.44'te deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.
Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-17
Saat:03:44:53 TSİ
Enlem:39.23028 N
Boylam:28.98722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Md5MLstUtX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi