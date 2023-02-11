Deprem şehri Düzce, felaketten 23 dakika sonra ilk yardımı gönderdi

MURAT KÜÇÜK / DÜZCE

Deprem konusunda acı tecrübeleri olan bir kent olarak Kahramanmaraş Depremi sonrası hızlı aksiyon aldıklarını söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Depremden 23 dakika sonra, bir başkan yardımcımız himayesinde, itfaiye teşkilatımızdan 10 kişilik profesyonel ekibi bölgeye yolladık” dedi.

Sabaha karşı ise çoğu teknik görevli ve ekipmandan oluşan 80 personeli bölgeye sevk ettiklerinin altını çizen Faruk Özlü, “Paletli ve lastik tekerlekli iş makinaları, hafriyat kamyonları, 1 adet TIR, malzeme taşıyan otobüsler ve dağıtıma yardımcı olacak gönüllü personellerimizi organize ettik. Ekiplerimiz genellikle Kahramanmaraş Elbistan bölgesinde hizmet veriyor” şeklinde konuştu.

Deprem ve afetlerde en çok ihtiyaç duyulanların başında seyyar tuvalet ve duşların geldiğine dikkat çeken Başkan Özlü, “Düzce merkezde bir yandan da bölgede ihtiyaç duyulan seyyar tuvalet ve duş kabinlerinin imalatını yapıyoruz” dedi.

Depremzedeleri Düzce’de misafir etmek için de girişimlere başladıklarını söyleyen Özlü, “İlk misafirlerimizi geçtiğimiz perşembe itibarıyla kendi imkanlarımızla ilimize getirdik ve konaklama imkanı sağladık” şeklinde konuştu.

“Afet bakanlığı organize edilebilir”

Son 5 yılda Türkiye’nin büyük felaketler yaşadığını hatırlatan Başkan Faruk Özlü, “Karadeniz Bölgesi’nde her sene yaşadığımız seller, Elâzığ, Malatya, İzmir ve Düzce depremleri, Ege Bölgesi’nde yazın yaşanan yangınlar ve daha birçok acı örnek bize bir mesaj veriyor. Acil durumlarda kamunun bütün gücünü kendine bağlı gibi hareket ettirecek bir Afet bakanlığı organize edilebilir” dedi. Başkan Özlü, “AFAD sürekli büyüyen ve tecrübe kazanan bir kurum ama kurumlar arası senkronizede daha hızlı hareket etmenin çözümleri üzerine de konuşmak lazım” ifadelerini kullandı.