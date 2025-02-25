Depremde 72 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi H blok davasında istenen cezalar belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Siteleri'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi.

Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Ebrar Sitesi H Blok'ta 72 kişi yaşamını yitirmiş ve 10 kişi de yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan, Atilla Öz, Hüseyin Nar, Lütfi Timurbanga, Mustafa Timurbanga, Nebi Koska hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

ANKA Haber Ajansı, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Şubat'ta görülen Ebrar Sitesi H Blok davasının beşinci duruşmasının tutanağına ulaştı.

Duruşmaya başka suçtan dolayı cezaevinde bulunan sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Nebi Koska ve Hüseyin Nar, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ve firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Savcıdan "deprem bölgesi" vurgusu...

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Ebrar Sitesi H Blok'ta 72 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin de yaralandığını hatırlatan Savcı, dava aşamasında alınan bilirkişi raporlarında sanıkların "kusurlu" olduğuna atıf yaptı.

Savcı, Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş ilinde bina inşa işiyle uğraşan ve bu bina inşa sürecinin aşamalarında görev yapan veya sorumlu olan kişilerin bu durumu bilmeleri veya biliyor olmaları ve bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek üstlendikleri görevleri eksiksiz bir şekilde ifa etmeleri gerektiği, bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde yapılan binaların yapım sürecinde olası bir depreme karşı binanın yıkılmaması için gerekli olan dikkat ve özenin gösterilmesinin gerekmesine rağmen şüphelilerin meydana gelecek bir depremde binanın yıkılmaması için bina yapımını mevcut mevzuata uygun yapmamaları ve olası bir depremde yıkılmasına neden olacak şekilde bilirkişi raporlarında yer aldığı üzere eksik şekilde yapmaları karşısında sanıkların binanın meydana gelen bir depremde yıkılacağını öngörerek her ne kadar binanın yıkılmasını istemeyecek olmalarına rağmen Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılması sebebiyle 72 kişinin müteveffa olması, 10 kişinin ise yaralanması sonucunun ortaya çıkmasına bilinçli taksirle hareket etmek suretiyle neden olduklarının anlaşılmıştır."

"Mütalaaya katılmıyoruz"

Sanık Tevfik Tepebaşı, mütalaaya katılmadığını belirterek "Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklarda mütalaaya katılmadıklarını belirterek beyanda bulunmak için süre talep etti.

28 Mart'ta karar duruşması görülecek

Müştekiler ve müşteki avukatları, mütalaa doğrultusunda karar verilmesiyle birlikte tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Mart'a erteledi.