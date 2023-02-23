Depremzede hayvanlar, mikroçip sayesinde sahiplerine kavuşuyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde gönüllü veteriner hekimlerin ev ve sokak hayvanlarının tedavileriyle ilgilendiklerini belirterek, "Evcil hayvanlara takılan mikroçip sayesinde deprem bölgesinde 300'den fazla ev hayvanı sahibine teslim edildi." dedi.

Birlik olarak bölgedeki bütün hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Diğer illerden gönüllü veteriner hekimlerimiz depremden etkilenen illerdeki her ev ve sokak hayvanları için çalışıyor. Bulunan hayvanların öncelikle tedavileri yapılıyor. Sonra mikroçipli hayvanların sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Evcil hayvanlara takılan mikroçip sayesinde deprem bölgesinde 300'den fazla ev hayvanı sahibine teslim edildi. Ayrıca sokak hayvanları için çevre belediyelerin de barınaklarını kullanıyoruz." diye konuştu.

Sahiplenme konusunda ilgi yüksek

Çip sayesinde sahiplerine ulaşılamayan hayvanların sahiplenilmesi için kliniklere gönderildiğini belirten Arslan, İstanbul başta olmak üzere birçok kente bu tür evcil hayvanların gönderildiğini bildirdi. Arslan, sahiplenme konusunda ilginin yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Enkazdan çıkan hayvanların hemen hepsinin tedavisinin yapıldığına dikkati çeken Arslan, henüz enkaz altında olan hayvanlar da bulunduğunu söyledi. Arslan, ağıl ve ahırlarda zarar görev hayvanların da tedavilerinin tamamlandığını bildirdi.

1 milyon 639 bin 391 ev hayvanı kimliklendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022 itibarıyla 855 bin 105'i kedi, 574 bin 240'ı köpek, 25'i gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Sıkışıklık nedeniyle kimliklendirme işlemini yapamayan hayvan sahiplerinin idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için hayvanlarının türüne ve eşkaline ilişkin il/ilçe müdürlüklerine beyanname vermek suretiyle takip eden süreçte kimliklendirme işlemlerini yapabilme imkanı sağlandı. Bu kapsamda 552 bin 127 beyanname alındı. Alınan beyannameler kapsamında kayıtlar girilmeye devam ediliyor. Bu kayıtlarla bugüne kadar kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 977 bin 558 kedi, 661 bin 805 köpek, 28 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 639 bin 391'e ulaştı. Beyanname veren hayvan sahiplerine ait ev hayvanlarının kayıtları herhangi bir idari yaptırım uygulanmadan girilmeye devam ediliyor.

Sahibi vefat eden evcil hayvanlar için çalışma

Deprem meydana gelen illerden (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) diğer illere ev hayvanlarıyla gelenlere kayıt işlemlerinde kolaylık sağlandı.

Buna göre, daha önce bulundukları illerde beyanname vermiş ancak kimliklendirme ve kayıt işlemleri hala yapılmamış ev hayvanları, hayvan sahiplerinin ikametgah adreslerine bakılarak geldikleri ilde kimliklendirilerek kayıt altına alınıyor.

Ayrıca afetin yaşandığı 11 ilden diğer illere hayvanseverler vasıtasıyla getirilmiş ve sahibi vefat ettiği belirtilen ev hayvanlarının, öncelikle sahiplerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi bilgilerine bakılarak vefat ettiği doğrulanıyor, daha sonra acil durumda ulaşılabilecek ikinci kişi bilgilerindeki şahıslara ulaşılmaya çalışılıyor, bu mümkün olmazsa sahip değişikliği yapılabiliyor.