İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanında duracağız
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "Bir tehdit ve tehlike varsa FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanında duracağız" ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
"Emniyet içinde, yargı içinde operasyonlar… Görüyoruz ki biri gelmiş, biri gitmiş hep. Bir tehdit ve tehlike varsa, FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanında duracağız. Adam kayırmayacaksınız. Komisyonlar oluşturup, haini masum ilan etmeyeceksiniz. Sonra da yargı reform deyip, işin içinden kurtulmaya çalışmayacaksınız."