İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanında duracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Emniyet içinde, yargı içinde operasyonlar… Görüyoruz ki biri gelmiş, biri gitmiş hep. Bir tehdit ve tehlike varsa, FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanında duracağız. Adam kayırmayacaksınız. Komisyonlar oluşturup, haini masum ilan etmeyeceksiniz. Sonra da yargı reform deyip, işin içinden kurtulmaya çalışmayacaksınız."