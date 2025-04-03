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Dervişoğlu'ndan Sözcü TV'ye tepki: Biz de onu mu boykot edelim!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan bir seçim anketinde İYİ Parti'nin yer almamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Dervişoğlu'ndan Sözcü TV'ye tepki: Biz de onu mu boykot edelim!
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan bir seçim anketinin görselini paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "SÖZCÜ Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını ekranlarından paylaşıyor. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. Oranları topladığınızda yüzde 93 sayısına ulaşıyorsunuz. Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum: Yüzde 7 oy nerede? Ya da SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim!" dedi.

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