Devlet Bahçeli: İstanbul için hazır olmalıyız

Devlet Bahçeli partisinin grup taplıntısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları şöyle:

“Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir.

Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur.

Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir.

Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur.

Acımızı, anımızı, adımızı ve ağıdımızı bilmeyenlerle ortak bir geleceği nasıl paylaşacağız? İktidarın kaybetmesi uğruna vatanın ve milletin kaybetmesine oynayanlarla nasıl bir arada yaşayacağız?

Bir insanımız dahi enkaz altındayken, henüz felaketin sıcaklığı çok yakıcıyken, haksız ve hayasız siyasi eleştiri yapmak, seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir.

Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik yapan ertelenme çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantıldır, hayalperesttir."