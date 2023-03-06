Devlet hastanelerinden randevu nasıl alınır? MHRS hastane randevu sorgulama

İnsanlar hastaneye hasta olduklarında başvururlar ancak sıra beklemek istemezler. Devlet hastanelerinden MHRS Randevu Sistemiyle randevu alabilirsiniz.

Devlet hastaneleri de randevu sistemiyle çalışmaktadır. Eğer sıra beklemek istemiyorsanız MHRS sisteminden randevu alabilir ve istediğiniz bölüme muayene olabilirsiniz.

Devlet hastanelerinden alınacak randevuları iptal edilen olabileceği için gün içinde 2 defa da MHRS'yi kontrol edin. Bunun için öncelikle yapmanız gereken MHRS sistemine kaydolmaktır.

Bu sistemin aşamaları ise şöyle:

MHRS randevu alma

Öncelikle MHRS sistemi için birçok randevu alma yöntemi var. İlk olarak online olarak internet sitesinden nasıl randevu nasıl alınır onu anlatalım.

1. İlk olarak https://www.mhrs.gov.tr uzantılı adrese gidilir.

2. MHRS sisteminin randevu al üye ol kısmından üye ol kısmına tıklanır.

3. Üye ol kısmına geçtiğiniz de üyelik bilgilerini doldurup kendi şifrenizi oluşturuyorsunuz.

4. Ve MHRS randevu ol kısmına üyelik bilgisi ve şifrenizle girip tarih/il/ilçe/klinik/hastane/semt polikliniği/hekim seçerek ara butonuna basarak kendinize uygun tarih ve randevuyu seçip randevunuzu alabilirsiniz.

5. Son olarak randevu saatinizden 30 dakika önce hastaneye gidip girişinizi yaptırıp randevu saatiniz muayene olabilirsiniz.

Peki online ortamda aktif olmayan internet bilgisi olmayan hastalar ne yapacak?

Bu durumda devreye telefonla randevu sistemi giriyor. Bu yöntemle randevu almakta çok basit. Randevu almak için hastane randevu numarası ALO182 hattını cep veya ev telefonuyla 182 tuşlarını çevirip arıyorsunuz.

Operatördeki kişi size randevu için gereken tüm yardımı sağlayıp kolay bir şekilde randevunuzu alabilirsiniz.

Hastaneden randevu e-devlet sistemiyle de alabiliyorsunuz. Bu da sizin için bir diğer yöntem olarak karşınıza çıkıyor. E-devlet sisteminize giriş yapıyorsunuz. Daha sonra MHRS bölümünden randevunuzu kolaylıkla alabilirsiniz.

MHRS randevu sorgulama

MHRS randevunuzu aldınız ve hangi tarihe aldığınızı unuttunuz. İşte o zaman yapacağınız aşamalar şunlar:

1. MHRS sistemine girip üye girişi yaparak randevu geçmişinizden görüntüleyebilirsiniz.

2. ALO182’yi arayarak randevu saatini ve tarihini hangi doktordan aldığınızı sorgulayabilirsiniz.

MHRS erken randevu

MHRS sisteminde randevu almak istiyorsanız aşamaları öğrendik peki erken randevu almak istiyorsanız ne yapmalısınız? İşte cevabı:

Öncelikle MHRS sistemine giriyorsunuz. Ve erken randevu sistemine girip üye girişinizi yapıp erken randevu alabilirsiniz.

İnternet ortamında randevu alabilmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) kullanabilirsiniz. Gitmek istediğiniz hastanenin il- ilçe ve ismini seçtikten sonra 'Randevu al' butonuna tıklayın.

Açılan sayfada TC kimlik numarası ve MHRS şifrenizi girerek istediğiniz branşta doktora uygun görünen günler için randevu alabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa ya da unuttuytsanız yine aynı sayfa üzerinden şifremi unuttum ya da üye ol seçeneklerini kullanabilirsiniz. Randevu sayfasından doktor ve saat tercihi de yapılabilmektedir.