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Dilan-Engin Polat soruşturmasında mahkeme iddianameyi iade etti: Dosyayı ağır cezaya gönderdi

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından iade edildi.

Haber Merkezi
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Dilan-Engin Polat soruşturmasında mahkeme iddianameyi iade etti: Dosyayı ağır cezaya gönderdi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirdi.

Mahkeme dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

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