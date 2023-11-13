Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklıma iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

MASAK raporunda, Polat çiftinin para hareketlerinin ayrıntlarına yer verildi. 49 sayfalık raporunda Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ve Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun adı da geçiyor.

Sözcü yazarı İpek Özbey, MASAK'ın Polat çiftine ait şirketleri ve şirketlerdeki tüm para trafiğini takip ettiğine dikkat çekti.

MASAK raporunun ayrıntıları

Rapora göre, Polatların akrabalarına çeşitli şirketler kurdurttu, Engin Polat'ın babası, kardeşi, anneannesi, dayısının eşi ile Dilan Polat'ın 2 kardeşi de yönetici olarak o şirketlerde yer alıyor.

Şirketlerin birden çok şubeleri bulunurken kozmetik ürünleri kendi siteleri dahil birçok ticaret sitesinde satılıyor. 500 milyon gibi büyük meblağlar söz konusu şirketlerde toplanıyor. Daha sonra nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce aynı gün içinde Dilan ve Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da bu soruşturmada en çok ismi geçen ve tek ortağı/yöneticisi Engin Polat olan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanlı şirketin banka hesabına nakit yatırılıyor.

Elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakıldığında ise bağlantılı olan tedarikçilerin gerçek bir mal akışı olmaması dikkat çekiyor. Özbey yazısında, söz konusu şirketlerin beyanname vermediğine de yer veriyor.

Elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul'e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Söz konusu para ile lüks araç ve gayrimenkul alınıyor. MASAK'ın raporunda yer alan bir diğer detay ise internet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS'lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis vb. şüphelerin bulunması nedeniyle, söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği...