Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek

Bakan Fidan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.

Bakan Fidan, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.