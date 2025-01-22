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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk'e ilişkin temaslar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının akıbeti konusunda ilgili makamlarla temasların sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk'e ilişkin temaslar sürüyor
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Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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