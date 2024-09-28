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Dışişleri'nden "Almanya Türkleri sınır dışı edecek" iddiasına açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Dışişleri'nden "Almanya Türkleri sınır dışı edecek" iddiasına açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Alman basınında çıkan iddiaları doğru olmadığını belirterek, Türkiye'nin vatandaşlarının toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay vermediğinin altını çizdi.

"Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir"

Keçeli, sosyal medya hesabından "Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir." açıklamasını yaptı.

 

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