Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran davasına ilişkin açıklama

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü başladı ve üç gün sürdü.

Tutuklu sanıklar ve tanıkların dinlendiği duruşmadan sona ererken, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Nahit Eren, duruşmanın tamamlanmasından sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kendi sosyal çevresinde katledilen sekiz yaşındaki bir çocuk..."

" Narin’e söz vermiştik... Diyarbakır Barosu başkanıyken yıllardır çocuk ve kadın hakları alanında çalışan ve benzer dava dosyalarda deneyim kazanmış avukatlarımızdan bir çalışma ekibi oluşturduklarını hatırlatan Eren, "Öncelikli çabamız kendi sosyal çevresinde katledilen sekiz yaşındaki bir çocuğu katledenin/lerin tespiti, yargılanması ve hakettikleri cezayı almalarını sağlamaktı. Bu amaçla Narin nezdinde bütün çocuklarımızın yaşam hakkına sahip çıkmak, çocuklarımızın yaşam hakkının korunması için sağlıklı politikaların geliştirilmesine de katkı sunmaktı" dedi.

"Hassas içerikteki konular"

Eren, duruşmaya ilişkin de şunları yazdı: "Dosyada maddi gerçeğin açığa çıkması için her cinayet dosyasında olduğu gibi duruşma esnasında zaman zaman hassas içerikte konulara değinmek zorunda kaldık. Bu mesleki mecburiyetle duruşma esnasında dillendirmek zorunda kaldığımız hassas içerikli konulardan dolayı üzdüğümüz ve incittiğimiz herkesten bizi anlamalarını diliyor ve şahsım adına her şeye rağmen yine de özür diliyorum."

Duruşma sürecinin önemli bir sorun yaşanmadan tamamlanmasına katkısı olan yargı görevlilerine, avayı takip eden baro başkanlarına, hukukçulara, gazeteci ve milletvekillerine teşekkür eden Eren, "Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması için hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz" dedi.