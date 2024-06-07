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Diyarbakır'da 2 milyon kök kenevir ile 71 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 milyon 17 bin 550 kök keneviri, 71 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da 2 milyon kök kenevir ile 71 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle uğraşanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice, Hani ve Kulp kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu" düzenlendi.

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Operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk, 41 kilogram toz ve 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.​​​​​​​

 