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Diyarbakır'da 'change' araç operasyonu: 36 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da 'change' araç operasyonu: 36 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi bilgilerinin illegal yollardan temin edilen başka araçlara basılarak ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterildiği ve bu araçların başka kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında el konulan ve yapılan kriminal incelemelerde, 33 aracın 30'unda şasi numaraları değiştirilerek "change" işlemi yapıldığı tespit edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirildi. Müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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