Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylemi 4 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristbaşı abdullah öcalan’ın ceza infaz koşullarının gündeme getirilmesi amacıyla İmralı Cezaevinin bağlı bulunduğu Bursa İline yapılacağı öğrenilen "İmralı -sözde- Tecridine Karşı Gemlik’e Özgürlük Yürüyüşü” konulu kitlesel eylem/etkinlik ile ilgili olarak;

Bursa Valiliği tarafından açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırları içerisine girişlerinin, dış ilçeler açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlarının ve/veya il merkezine girişlerinin 16.11.2023 günü saat 00.01'den 22.11.2023 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süreyle yasaklandığı bilgisi alınmıştır.

İlimizden de bahse konu eylem/etkinlik ile alakalı katılım-geçiş olabileceği veya ilimizde eylem/etkinlik yapılabileceği değerlendirildiğinden "kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden" yalnızca bahse konu eylem-etkinlik konusu ile ilgili sınırlı kalmak üzere;

- Açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem,

- İl ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinden bahse konu etkinliğe (Jandarma bölgesi dahil) katılmak isteyen veya diğer illerden bahse konu etkinliğe gitmek amacıyla il sınırlarımıza girerek geçiş yapmak isteyen araç, şahıs ve grupların girişleri/çıkışları,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 16/11/2023 günü saat 00.01'den 19/11/2023 günü saat 23.59'a kadar (4) gün süreyle yasaklanmıştır."