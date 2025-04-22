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DMM'den "Hava Harp Okulu, İzmir'e taşınacak" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağı, mevcut arazinin rant amaçlı kullanılacağı ve buradan elde edilecek gelirle F-16 alımı yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DMM'den "Hava Harp Okulu, İzmir'e taşınacak" iddiasına yalanlama
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İletişim Başkanlığı, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağına, arazisinin rant projelerine açılacağına ve buradan elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağına dair ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı” iddiası doğru değildir. Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu Yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edilmiştir.

"Yazı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir"

Söz konusu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir. Bununla birlikte Hava Harp Okulu Yerleşkesinde deprem riski de göz önüne alınarak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının birinci etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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