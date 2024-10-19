Doktor İlker Gönen kimdir? Dr İlker Gönen hangi hastane ve görevde bulunuyor?

Doktor İlker Gönen kimdir? Daha önceden anlaşmalı özel hastanelere hasta bebekleri sevk ettirerek ölmelerine neden olan ve bunun karşılığında SGK'dan 8 bin TL gibi bir para alan yenidoğan bebek çetesinin üyeleri tek tek açıklandı. Dikkatleri Fırat Sarı ile birlikte Dr İlker Gönen çekti. Peki İlker Gönen nereli, hangi hastanede çalışıyor? İşte tüm detaylar...

DOKTOR İLKER GÖNEN KİMDİR?

Yenidoğan bebek çetesinin üyeleri arasında üst kademelerde bulunan, çetenin ikinci adamı. Fırat Sarı ile birlikte koordineli bir şekilde hareket ettiği ileri sürülüyor ve Gönen'in devlet hastanesinde çalıştığı biliniyor.

Hakkında birçok bebek ölümü ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları bulunuyor.

DR İLKER GÖNEN HANGİ HASTANEDE ÇALIŞIYOR?

Bir süre özel hastanede çalıştıktan sonra devlete geri döndüğü bilinen İlker Gönen'in Küçükçekmece'de yer alan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı dile getiriliyor. Ancak bizim ulaştığımız farklı kaynaklar ise İlker Gönen'in bir süre önce Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geçiş yaptığını söylemektedir.