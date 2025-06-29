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Dört ildeki orman yangınlarına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı!

Jandarma Genel Komutanlığı Sakarya, Manisa, İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Dört ildeki orman yangınlarına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı!
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Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarmanın sorumluluk bölgesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Toplamda 11 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı, Balıkesir'ın Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının ise tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla çıktığı aktarılan açıklamada, bu yangına ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınının da kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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