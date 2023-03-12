Duayen sanayici İzzet Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında yaşama veda eden duayen sanayici İzzet Bayraktar, İstanbul Tarabya’da Dedeman Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. 19. yüzyılın sonlarında Kayseri'de belediye zabıta memurluğu yapan dede Hacı Halil Bayraktar’ın, 1898’de İstanbul'dan Kayseri'ye bir itfaiye aracı getirmekle görevlendirilmesi ve böylelikle Türkiye’nin ilk şoförleri arasında yer alması, Bayraktar Ailesi’nin ticaretteki yönünü de tayin etti. Nakliyat ve otomotiv yedek parça ticareti ile atılan adımlar, 1950'li yıllarda işin içine giren İzzet ve Hüseyin Bayraktar Kardeşler tarafından geliştirildi. Ticaretin yanı sıra ithalat da gündeme alındı, Mercedes’in Kayseri bayiliği ile girişimler büyütüldü.

Mercedes'e ürün tedariğinde söz sahibi olan Bayraktarlar,1963’te Kayseri’den taşındıkları İstanbul’da büyümesini sürdürdü. Fransız CIBIE firmasından otomotiv aydınlatması ile ilgili mümessillik alınırken, Kayserili bir girişimci grubu ve Sabancı Ailesi ile birlikte Lassa projesi devreye girdi. 70'li yılların başında Mercedes otobüslerinin Türkiye'de üretilmeye başlaması ile Mercedes araçlarının ana bayiliği alındı.

Grubun ilk sanayi tesisi Bayraktarlar Motorlu Vasıtalar 1979'da Bursa'da üretime başladı. Tesis, sonradan FARBA adını alacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktı. Turizmin gelişmeye başladığı 1980’li yıllarda bu alanda atılan adımlar, ileriki yıllarda İstanbul’da atılacak önemli bir yatırımın da temellerini oluşturdu. Bayraktar Kardeşler, iş ortaklıklarını 1989’da sona erdirme kararı aldı. İzzet Bayraktar, iki oğlu Fevzi ve Ahmet Bayraktar ile birlikte hızlı büyümesini sürdürdü, yatırımlarının yönünü yurt dışına da yöneltti. 2011’de Alman Odelo Grubu satın alındı. Böylelikle Almanya’da 4, Slovenya’da bir fabrikaya sahip olan Bayraktarlar, yıllar içinde Çin ve Bulgaristan’da da yeni tesisler açtı. İzzet Bayraktar’ın önderliğinde grubun son büyük yatırımı Büyük Tarabya Oteli oldu. İzzet Bayraktar, çok sevdiği oteli özelleştirmeden aldığı bedel de dahil olmak üzere 345 milyon dolar yatırım ile yakın zamanda turizmin hizmetine açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Tabi Kayseri denilince akla hayırseverlik gelir. Kayseri’mizin önemli iş adamlarından ve hayırseverlerinden değerli büyüğümüz Hacı İzzet Bayraktar’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Kayserili hemşehrilerimizin de başı sağ olsun” dedi.

İLK AVM GALLERİA'NIN KURUCUSUYDU

İzzet Bayraktar, otomotiv sanayisinde öncü yatırımlara imza atarken, yeni projelerini turizm ile birlikte gayrımenkulde de devam etti. O tarihlerde ortak olduğu kardeşi Hüseyin Bayraktar ile Türkiye’nin ilk AVM’si İstanbul Ataköy sahilindeki Galleria'nın açılışını 1988’de gerçekleştirdi.