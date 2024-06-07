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Dün yağışın can aldığı Ankara için yeni uyarı! Valilik duyurdu: Kuvvetli olacak

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte kuvvetli sağanak görüleceği uyarısında bulunan Ankara Valiliği, vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Haber Merkezi
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Dün yağışın can aldığı Ankara için yeni uyarı! Valilik duyurdu: Kuvvetli olacak
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Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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