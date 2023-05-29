Dünya liderleri Erdoğan'ı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zaferini" Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

"Aziz kardeşim." diye başladığı mesajında Erdoğan'ı kendi ve Azerbaycan halkı adında kutlayan Aliyev, Azerbaycan halkının seçimi büyük bir ilgi ve heyecanla izlediğini kaydetti.

Aliyev, seçimin sonuçlarının, Erdoğan'ın Türkiye'nin kapsamlı kalkınması yolunda kararlılıkla uyguladığı geniş çaplı politikaya ve paha biçilmez hizmetlerine verilen en büyük ödül olduğunu belirtti.

Çağdaş dönemin sayfalarına altın harflerle kazınan faaliyetlerinin Erdoğan'ın vatana, millete ve Türk yurduna sınırsız sevgisinin, bağlılığının ve sadakatinin açık bir ifadesi olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, geride bıraktığımız 20 yılı aşkın süredir sizin liderliğiniz sayesinde büyük ve onurlu bir kalkınma yolundan geçerek, uluslararası arenadaki süreçlerde belirleyici etkiye sahip, söz sahibi ve önemli başarılara imza atan bir güç merkezi haline geldi, siyasi, ekonomik, endüstriyel, askeri, yeni teknolojiler ve diğer alanlarda önemli başarılar elde etti. Tarihsel misyonunuzun mihenk taşını oluşturan güçlü ve etkili Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar, kardeş ülke olarak bizleri gururlandırmaktadır."

Aliyev, tarihsel olarak iki halkın iradesinden doğan kopmaz bağlarla birbirine bağlı Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada benzerinin bulunmadığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin, işbirliğinin ve ortak projelerin bölgesel işbirliği, güvenlik ve istikrarın da bel kemiğini oluşturduğunu kaydetti.

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması mücadelesinde Erdoğan'ın şahsında, kardeş Türk devleti ve halkının kararlı, kesin siyasi ve manevi desteğini her zaman minnetle hatırladıklarını bildiren Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz kardeşim, sizi ilk ziyaretinizi Azerbaycan'a yapmaya davet ediyorum. Zamanın imtihanlarını onurla göğüsleyen halklarımızın dostluk ve kardeşliğinin, Azerbaycan ile Türkiye'nin birlik ve müttefikliğinin 'bir millet, iki devlet' ve 'tek yumruk' felsefelerinin ruhuna uygun olarak ortak çabalarımızla yükselen çizgide devam edeceğine ve daha da güçleneceğine eminim. Zafer sevincinizi sizinle paylaşıyor, size sağlık ve mutluluk, kardeş Türkiye ve Türk halkının huzur ve refahı için yapacağınız faaliyetlerinizde yeni başarılar diliyorum."

Rusya



Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türkiye'de bir doğal gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı şekilde uygulanmasına da önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Putin, “Değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğiniz için en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Size devlet başkanı olarak sorumlu görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum.” ifadesine yer verdi.

Katar



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'a başarı dileklerinde bulunan Al Sani, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha fazla gelişmesi ve büyüme kaydetmesi temennisinde bulundu.

KKTC



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın başarısının KKTC ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığını belirterek, "Anavatan Türkiye'de yapılan seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda KKTC'deki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısıyla birlikte "Türkiye Yüzyılı"nın Türk milleti için hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, seçimin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC'nin Doğu Akdeniz'de daha müreffeh bir geleceğe doğru yol alacağını dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Bir kez daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum ve neticenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'de yüksek katılımla gerçekleşen seçimlerin Türkiye'nin KKTC bağlamındaki milli siyasetinin bir onayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan her platformda KKTC'nin tanınması ve uygulanan ambargoların kaldırılması için mücadele ediyor. Milli irade ile milli siyasetin teyidi KKTC açısından oldukça önemlidir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." ifadesini kullandı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokrasi şöleni içerisinde geçtiğini belirterek "Seçim sonuçları sonucunda Türkiye'nin 13.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz." ifadesine yer verdi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayır getirmesini temenni eden Töre, Türkiye ile KKTC'nin el ele "Türkiye Yüzyılı" hedefine ilerleyeceğini kaydetti.

ABD



ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı ve Türkiye'nin köklü demokratik geleneğini yansıtan katılım oranı nedeniyle Türkiye'deki seçmenleri tebrik ediyorum. Türkiye, değerli bir NATO müttefiki ve ortağıdır. Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımla kutladı.

Fransa ve Türkiye'nin, Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik ittifakı ve Akdeniz'in geleceği gibi birlikte üstesinden geleceği sınavlarının olduğunu belirten Macron, "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Almanya



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Almanya ve Türkiye yakın ortaklar ve müttefiklerdir, aynı zamanda güçlü sosyal ve ekonomik bağlara sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir ivmeyle ilerletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek, iki ülkenin güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Sunak, paylaşımında, "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

NATO



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya mesajında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Michel, "Sizinle gelecek yıllarda tekrar çalışmayı ve ilişkileri derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de seçimi kazanmasından dolayı Erdoğan'ı tebrik ederek "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Halklarımızın çıkarına olacak şekilde ilişkileri ilerletmek için çalışmak hem Türkiye hem AB için stratejik önem taşımaktadır." ifadesine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek birlikte çalışmaya hazır olunduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB, Türkiye'de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokratik haklarını kullanan Türk halkının yüksek katılımıyla yapılmasını memnuniyetle karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi'nin seçimle ilgili nihai bulgularının beklendiğini belirtilen açıklamada, "AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamın yanı sıra Türkiye ve tüm halkıyla işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiyi sürdürmede stratejik çıkarı bulunuyor." denildi.

Açıklamada, AB'nin ayrıca tüm vatandaşların yararına, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar taahhütleri temelinde ortak refah ve istikrar için yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamıştı.

Ukrayna



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından Türkçe yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz."

Pakistan



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğunu belirterek, Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Orban, "Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Libya



Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında ise Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi,iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve iki halk arasındaki kardeşliğe işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar" diledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise kutlama mesajı yayımlamıştı.

Libya’nın önemli muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi, Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun başarıyla sonuçlanması nedeniyle Türk halkını ve seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Parti Genel Başkanı İmad el-Bennani, resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki zaferi ve kardeş Türk halkının güvenini yeniden hakkıyla kazanması vesilesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Tebrik mesajında Türk halkından övgüyle söz eden el-Bennani, “Bölge ve özellikle Libya için başarılı bir demokrasi modeli sergileyen ve bu modeli tüm engellere rağmen korumak için fedakarlık gösteren Türk halkını tebrik ediyorum.” ifadesine yer verdi.

Cezayir



Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim” cümleleriyle başladığı tebrik mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Senegal



Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Sall, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı içtenlikle kutladığını belirterek "Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Fildişi Sahili ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğinin yeni dönemde de devam edeceğini kaydeden Ouattara, ikili ilişkileri iki halkın menfaatine olacak şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Sırbistan



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferi sebebiyle tebrik ederek, "Şahsım ve Sırbistan halkı adına yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım. Bu dönemde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın iyiliği için çalışacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

Özbekistan



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de seçmenlerin yüksek düzeyde katılımı ve ikinci tur oylama sonuçlarının, dost Türk halkının görevdeki Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü politika ve reform programını desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Macaristan



Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, İngilizce ve Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Novak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin istikrarının Avrupa için çok değerli olduğunu ve Ukrayna'da barışa ulaşabilmek için bunun çok önemli rol oynayacağını vurgulayan Novak, "Macaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, ayrıca Türkçe "Tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı" paylaşımında bulundu.

Bosnalı Sırp lider Dodik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı İngilizce ve Sırpça tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tarihi zafer" için kutladığını belirten Dodik, paylaşımında, "Seçmen yeniden, sizi liderleri olarak seçti. Seçmenin bu kararı sadece Türkiye için değil dünya için önemlidir. Tebrikler." ifadesine yer verdi.

Venezuela



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

Maduro, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

İran



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.

Reisi, iki ülke arasında bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliğinin, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi için daha uygun koşullar sağlayacağını ifade etti. ​​​​​​​

Filistin



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Yaptığı yazılı açıklamayla Türk halkına ve Cumhurbaşkanı'na "Filistin halkı ve Filistin Devlet Başkanlığı" olarak "kardeşçe tebriklerini" gönderen Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Şundan eminiz ki Allah'ın izniyle gelişim yolunda devam edeceksiniz, Türkiye ve kardeş halkı için büyük başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı.

Abbas, "bu vesileyle Türkiye ve Filistin halklarının tarihi, kardeşlik bağları ve dayanışmasından duyduğu gururu" dile getirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik etti.

Iştiyye "Türkiye'de yaşananlar ciddi ve gerçek bir demokrasi şölenidir. Bu demokrasi Filistin için tam anlamıyla bir kazanımdır. Bu başarı, Türkiye'nin kalkınması yolunda elde edilen başarıların bir sonucudur." dedi.

Filistin ile Türkiye arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde daha da pekiştiğini kaydeden Iştiyye, Türk halkının refahı, kalkınması ve esenliğini temenni ettiğini söyledi.

Hamas da yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Açıklamada, "Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimleri kazanmasından ve Türk halkının yeniden güvenini tazelemesinden, Türk halkını da demokrasi şöleninden ötürü tebrik etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi başarısının Türkiye'nin Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konumunun güçlenmesinin önünü açması" temennisinde bulunuldu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimleri kazanmasından ötürü kutluyor, Türk halkının medeni pozisyonunu takdir ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hatip, şunları kaydetti:

"Ömrün boyunda verici olduğun halk, sana ne zaman ve nasıl bu iyiliğin karşılığını vereceğini bildi ve seni yalnız bırakmadı. İyi, iyiler içindir, iyiler de iyi içindir. (Tayyib Tayyibler, Tayyibler Tayyib içindir). Allah'tan senin yükünü hafifletmesini değil bilakis arkanı güçlendirmesini niyaz ediyorum."

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimleri kazanmasından ötürü tebrik ediyor, bu zaferi büyük bir liderin ve sadık bir halkın üstünlüğü olarak görüyoruz. Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayırlara muvaffak kılmasını, Türkiye'yi ve halkını her türlü beladan korumasını niyaz ediyoruz."

Arnavutluk



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça paylaştığı kutlama mesajında, “Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan.” ifadelerini kullandı.

Kosova



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe “Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin.” mesajına yer verdi.

Osmani, mesajında “Bugünkü zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyoruz. Siz Türkiye'yi yeni başarılara yönlendirmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Irak



Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Sudani, mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, dost Türk milletinin güvenini kazanması ve seçimleri kazanmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Irak ve Türkiye'nin ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın ilerlemesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tecrübesinin Türkiye'de başarılı olmasından dolayı komşu ülke ve kardeş millet Türk milletini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halbusi, mesajına şöyle devam etti:

"Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Her iki ülke, Irak ve Türkiye'nin birçok alanda yardımlaşmasını temenni ederek, Türkiye için gelişme ve ilerlemenin devamını dilerim."

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’ye yakışır bir şekilde sükunet ve demokrasiye uygun olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Turan, seçim sonucunun Türkiye başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını dileyerek, "13. Cumhurbaşkanı görevine seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkleri ve şahsım adına tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Türkmen Bakan Maruf, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder ve başarılar dileriz. Millet karar verdi, Türkiye kazandı. Bu seçimde Türkiye'nin demokrasi ve iradesi kazandı. Seçimin kaybedeni yok, kazanan Türkiye oldu. Yüce Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin."

Irak Meclisindeki Sünni Es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de bir demokrasi tecrübesinin başarıyla sonuçlanmasından dolayı kardeş Türk milletini tebrik ederim. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve partisi Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarını tebrik ediyorum. Zafer sizin ve hüsran da düşmanlarınızındır." ifadelerini kullandı.

Kerkük Valisi Rakan Said de yayımladığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Said açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş ülke ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyoruz. Yeni dönemde iki ülke, Irak ile Türkiye arasındaki yardımlaşmanın artması, yardım ve destekte Irak ve Kerkük'e öncelik tanınması ve Türk şirketlerinin Kerkük'ün yeniden kalkınmasında daha fazla rol almasını temenni ediyoruz."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Barzani, mesajında, "Kürdistan Bölgesi adına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutluyorum. Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki bağları daha da ileriye götürmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki işbirliğimizi sürdürmeyi ve ikili bağları genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Somali



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Twitter hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mahmud, "Türkiye ile Somali karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan uzun bir geçmişe sahip. İki ülke aynı zamanda güçlü bir ortaklığa da sahip." ifadelerini kullandı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Başkan kardeşimi en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin liderliğine duyulan güvenden kaynaklandığını vurgulayan Barre, "İki kardeş ülke arasındaki bağların geliştiğini ve uluslarımızın refaha kavuştuğunu görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gürcistan



Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız."

Lübnan



Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Mikati, görüşmede Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Tunus

Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederim. Türkiye’deki seçimlere yüksek katılım oranı için Türk halkını tebrik ediyoruz. Seçim sonuçlarının ülkelerimize hayırlı olmasını, özgürlük, güvenlik ve refah getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim." ifadelerine yer verildi.

Belarus



Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Erdoğan’a tebrik mesajında, “Dünya çapında takip edilen, çok zorlu bir mücadele ile elde edilen ikna edici zafer, Türk halkının güveninin en yüksek göstergesidir.” ifadesine yer verdi.

Türkiye’deki önemli sosyal ve politik olayların deprem felaketinden sonra yaşanan çetin sınava denk geldiğine dikkati çeken Lukaşenko, “Fakat, bu zorluğa rağmen mümkün olan her şeyi ve hatta daha fazlasını yaptığınız bir toplum için istikrarı korumayı başardınız. Sizi değerli, güçlü bir politikacı ve Belarus'un iyi bir dostu olarak görüyorum. Uluslararası gerilimin azaltılması, gıda güvenliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü konusunda aynı çıkarlara sahibiz. Bize her zaman güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Astana’da Ekim 2022’de vardıkları anlaşma uyarınca kısa bir süre içinde Erdoğan ile görüşmeyi umduğunu kaydeden Lukaşenko, şunları kaydetti:

“Minsk ile Ankara arasında on yıllardır gelişen güven ve karşılıklı saygı ilişkilerinin, ülkelerimiz ve halklarımız yararına güçlenerek devam edeceğinden eminim.”

Lukaşenko, Erdoğan’a sağlık, esenlik ve hizmetlerinde başarı, dost Türk halkına barış, istikrar ve refah diledi.

Sudan



Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

​​​​​​​Burhan, telgrafında, "Kendi adıma, Sudan Cumhuriyeti hükümeti ve halkı adına, kardeş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi iletmekten büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye'nin, bölgede öncü ve lider konumuna olan güveni artırdığını ifade eden Burhan, Sudan'ın çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için Türkiye ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Burhan, Erdoğan liderliğindeki yeni dönemin nice başarılara ve kazanımlara sahne olmasını dilediğini, bu sürecin Türk halkının ilerleme ve refahına katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydetti.

Diğer yandan, Sudan'da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Dagalu, "Kardeş Türk halkına ve bölgeye refah ve kalkınma getirmesini temenni ettiğimiz bu demokratik uygulamadan dolayı Erdoğan taraftarlarını ve Türk milletini tebrik ederiz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile tarihe dayalı karşılıklı ve ebedi bir ilişkileri olduğunu belirten Dagalu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına Sudan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek "Ülkemize ve insanımıza verdikleri sürekli destek için teşekkür ediyoruz. Halkımızın özgürlük, barış ve demokrasi özlemlerini gerçekleştirmek için tüm çabalarımızın birleşeceğini umuyoruz." mesajını paylaştı.

Ürdün



Ürdün Meclisindeki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban da Erdoğan'ı kutladı.

Husban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya demokrasi dersi verdiğini ifade ederek, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde daha fazla ilerleme olacağını kaydetti.

Ermenistan



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımladı.

Paşinyan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” mesajına yer verdi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zejka Cvijanovic de yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ın "seçim başarısının" yürüttüğü politikaya bağlı olduğunu belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, seçimin ikinci turunda gösterdiğiniz başarı için gönülden tebrik ederim." ifadesini kullandı.

İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya devam ederek, Türkiye ve İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum." İfadesine yer verdi.

Moldova



Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

Vlah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostumuz Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Türkiye halkı, Erdoğan'a ve yaptıklarına destek vererek doğru karar verdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve güç dileyen Vlah, Erdoğan'ı Moldova'ya davet etti.

Gine Bissau



Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği zafer dolayısıyla Erdoğan'ı içtenlikle kutladığını belirtti.

Seçim sonuçlarının Türk halkının Erdoğan'a olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Embalo, "Kendisine barış, ilerleme ve refah dolu bir görev dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.

Embalo, Türkiye ve Gine Bissau arasındaki ikili ilişkilerin yeni dönemde de güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

Brezilya



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Türk halkı için en iyisi olması temennisiyle size oldukça başarılı ve iyi bir yönetim diliyorum. Barış içinde küresel işbirliği, dünyada kalkınma ve yoksullukla mücadelede Brezilya'nın müttefikliğine güvenin." ifadelerini kullandı.

Kosova



Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçika

Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaklardır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajına yer verdi.

Kuveyt



Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Nevvaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir, Erdoğan'a başarı dileyerek, iki dost ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha fazla ilerlemesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah da Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BAE



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Al Nahyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum, ülkesini daha fazla ileriye ve refaha taşımayı sürdürmesi için başarılar diliyorum. Kendisiyle stratejik ortaklığımızı pekiştirmek ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı istiyoruz."

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan da gönderdikleri mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Avusturya



Avusturya Cumhurbaşkanı Alexsander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun Türkiye’deki seçimlere gösterdiği ilginin Türkiye’nin Avrupa ile komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından önemine işaret ettiğine dikkati çekti.

"Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullan Van der Bellen, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin ve çok taraflı alanda işbirliğimizin olumlu yönde gelişmesine özel önem vermeye devam edeceğim." görüşünü paylaştı.

Hollanda



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Erdoğan'ı, yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda kendisine başarılar dilerim. Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. İtalya ve Türkiye, müttefikler ve Akdeniz'de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadır. Birlikte, halklarımız, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Belçika

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaktır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kosova



Kosova Başbakanı Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ederek, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Malta



Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Borg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'na yürekten tebrikler. Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir zafer. Türk hükümetine, halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmede başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Umman



Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Umman Sultanı bin Tarık, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgraf gönderdi.

Erdoğan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Bin Tarık, "dost Türk halkına daha da ilerleme ve refah dilediğini" ifade ederek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.