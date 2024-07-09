Dünya nüfus oranları açıklandı: Türkiye 18'inci sırada yer aldı

Dünya Nüfus Günü dolayısıyla TÜİK’in yayınladığı verilere göre, Türkiye 2024 yılında nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2023 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,7'sini oluşturdu.

Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler, %55,5 ile Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeleri %54,2 ile Çad ve %54,0 ile Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %13,9 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %14,1 ile Japonya, %14,2 ile Singapur izledi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2023 yılında %29,8 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının %26,0 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %23,3 ile İrlanda, %21,0 ile İsveç ve %20,7 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %15,1 ile İtalya, %15,6 ile Malta ve %16,0 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,0 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Suriye

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, %24,1 ile Suriye oldu. Bu ülkeyi %22,3 ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve Doğu Timor, %22,1 ile Eritre izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %6,8 ile Ukrayna oldu. Bu ülkeyi %7,6 ile Katar, %8,5 ile Monako izledi.

Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2023 yılında %15,5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın %15,1 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %13,1 ile İrlanda, %12,0 ile Danimarka, %11,9 ile Hollanda olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,0 ile Malta, %9,4 ile Litvanya, %9,5 ile Bulgaristan ve Slovenya olduğu görüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,1 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden düşük

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %24,5 ile İtalya, %23,6 ile Finlandiya ve %23,3 ile Portekiz olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %15,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, %15,4 ile Lüksemburg, %15,5 ile İrlanda olduğu görüldü. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %10,2 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

Türkiye'de doğumda beklenen yaşam süresi

Türkiye'de erkekler için doğumda beklenen yaşam süresi dünya ortalamasının üzerindedir, ancak AB ülkeleri ortalamasının altındadır. Türkiye'nin erkekler için beklenen yaşam süresi, Monako gibi ülkelerin gerisindedir. Kadınlar için ise Türkiye'nin doğumda beklenen yaşam süresi dünya ortalamasının üzerindedir, ancak AB ülkeleri ortalamasının altındadır. Türkiye'de kadınlar için beklenen yaşam süresi, İspanya gibi ülkelerin gerisindedir.