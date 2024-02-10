Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.

47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında, Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen Axiom Space tarafından ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü sevinçle karşıladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü mutluluk gözyaşları ile karşıladı.

Anne Gezeravcı, "Çok güzel bir duygu, hayırlısıyla gitti ve geldi. Bizi, yakınlarımızı mutlu etti." diye konuştu.

Baba Gezeravcı da Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

"Başarıları daim oldu fakat bazı zamanlarda insanda bir burukluk meydana geliyor. Burukluğu şu anda kaldırıp mutluluk yaşıyoruz." diyen baba Gezeravcı, oğlunun bu görevinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.