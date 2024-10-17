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Düzce’de hortum paniği! Ev ve işletmeleri vurdu

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da denizde oluşan hortum, büyük paniğe neden oldu. Denizde başlayıp sahile ulaşan hortum, ev ve iş yerlerinde maddi hasara yol açtı. Yaşanan doğa olayı halk arasında endişe yaratırken, yetkililer zararın tespiti için çalışma başlattı.

Haber Merkezi
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Düzce’de hortum paniği! Ev ve işletmeleri vurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce Akçakoca'da denizde hortum oluştu. Karaburun mevkiinde denizde oluşan hortum bir anda sahile doğru yöneldi.

Evlerin çatılarını uçurdu

Sahil kenarında bulunan işletmelerin çatılarını uçuran hortum, ormanlık alana doğru evlere de zarar verdi. Hortumun denizde ki oluşumunu kayıt altına alan bir vatandaş, hortumun sahile ulaşıp çatıları uçurduğunu an be an kaydetmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

Ev ve işletmeler zarara uğradı

Hortum evlere ve işletmelere zarar vermesinin ardından gözlerden kaybolurken, evlerde ve işletmelerdeki zarar kaydedildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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