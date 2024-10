Düzce’de hortum paniği! Ev ve işletmeleri vurdu

Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce Akçakoca'da denizde hortum oluştu. Karaburun mevkiinde denizde oluşan hortum bir anda sahile doğru yöneldi.

Evlerin çatılarını uçurdu

Sahil kenarında bulunan işletmelerin çatılarını uçuran hortum, ormanlık alana doğru evlere de zarar verdi. Hortumun denizde ki oluşumunu kayıt altına alan bir vatandaş, hortumun sahile ulaşıp çatıları uçurduğunu an be an kaydetmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

Ev ve işletmeler zarara uğradı

Hortum evlere ve işletmelere zarar vermesinin ardından gözlerden kaybolurken, evlerde ve işletmelerdeki zarar kaydedildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.