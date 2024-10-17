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Instagram’dan cinsel şantajla mücadeleye yeni önlem: Birer birer engellenecekler

Meta, son dönemde artan cinsel şantaj olaylarına ilişkin Instagram’a yeni araçlar getirdi. Artık dolandırıcı şüpheli hesaplar birer birer engellenecek. İşte detaylar…

Okan Güleş
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Instagram’dan cinsel şantajla mücadeleye yeni önlem: Birer birer engellenecekler
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Sosyal medya aracılığıyla artan şantaj olayları, 2024’te epey boy gösterdi. Özellikle Instagram ve Discord’da sıkça duyulan şantaj olaylarına karşı sosyal medya devleri de harekete geçti.

Met çatısı altında hizmet veren Instagram, yakın zamanda cinsel şantajla mücadele için uygulamaya yeni araçlar ekledi.

INSTAGRAM, ŞANTAJCILARLA MÜCADELE EDECEK

Genç kullanıcılara yönelik güvenlik önlemlerini artıran Meta, Instagram’da cinsel tacizlere karşı geliştirilen yeni aracını devreye aldığını duyurdu.

Sosyal medya devi Meta, yapılan değişikliklerle “potansiyel olarak dolandırıcı” hesapların Instagram'da gençleri hedef almasını zorlaştıracağını söylüyor.

Şirket bu tür hesaplardan gelen takip isteklerini kullanıcıların spam klasörlerine göndermeye ya da tamamen engellemeye başlayacak. Uygulama ayrıca, gençlere böyle bir hesaptan mesaj aldıklarında, mesajın farklı bir ülkeden geliyor gibi göründüğünü bildiren bir uyarıyı da ayrı olarak test edecek.

Buna ek olarak Meta, potansiyel bir dolandırıcının halihazırda bir genci takip ettiğini tespit ettiğinde, bu kişinin gençlerin takipçi listelerini ve onları fotoğraflarda etiketleyen hesapları görüntülemesini de engelleyecek.

DM’DEN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINMASI YASAKLANACAK

Meta, mahrem görüntülerin yayılmasını önlemek için, geçici mesajlaşma özelliği aracılığıyla DM’den paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsü alınmasını da engelleyecek. Ayrıca bu yıl test edilmeye başlanan çıplaklık koruma desteği, tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kaynak: Engadget
Derleme: Ekonomim.com

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