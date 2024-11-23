DÜZCE’DE MODERN SANAYİ SİTESİ 1. ETABI SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şehir merkezinde kalan sanayi dükkanlarının şehrin dışına taşınmasında önemli rol oynayan ve en önemli projelerinden biri olan Beltaş Sanayi Sitesi 1. Etabının yapımı tamamlandı. Her biri 120 metrekare olan dükkanların satış işlemleri tamamlanırken, hak sahipleri için anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce protokolü, eski sanayi esnafı, meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selçuk Aslan: “GÖREV YAPTIĞIM 78 İLDE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM”

Anahtar teslim töreninde davetlilere hitap eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, esnafların nezih ve güzel bir otama kavuşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Beltaş Sanayi Sitesi’nin donanım ve özelliklerine dikkat çekti. Ülke genelinden ve yurtdışındaki merkezlerden örnek veren Aslan, “Gittiğim 78 ilde inanın şu arkamda gördüğünüz kadar modern ve fonksiyonel bir sanayi sitesi ben görmedim. Gezdiğim ülkelerde de bunun timsal olarak gösterilebileceğini söylemek isterim. Bu nedenle belediye başkanımız, bakanımız şahsında emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutlamak istiyorum. Şehrimize yakışacak bu proje, 2. Ve 3. Etap projelerinin en kısa zamanda gerçekleşmesi arzumu ifade ediyorum. Devletin buradaki temsilcisi olarak şehrimiz için atılacak her doğru adıma desteğimiz tamdır.”

Ercan Öztürk: “DÜZCE’NİN ADINA YAKIŞIR PROJELER”

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk törendeki konuşmasında Düzce’nin adına yakışır işlerin art arda gerçekleştiğini belirterek, “Düzce her alanda, sayın bakanımızın önderliğinde her geçen gün daha güzelleşiyor, büyüyor. Sadece sanayi ile kalmıyor, görmesini bilen gözlerin görebileceği çok güzel gelişmeler oluyor. Ben de bu ile böylesi yakışır diyorum. Emeği geçen başta sayın bakanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hak sahibi esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Dr.Faruk Özlü: “1 MİLYON METREKÜP KAYA DOLGU ÜZERİNE İNŞA ETTİK”

Beltaş Sanayi Sitesi yapım süreci ile konuşmasına başlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin hızla bitirilme sürecini anlatarak; “Bakanlık yaptığım dönemde Türkiye’deki toplam sanayi sitesi sayısının 835 olduğunu ve bunların 135 tanesinin aynen burada olduğu gibi şehir içinde kaldığını ve bunların taşınması gerektiğini ortaya çıkardık. Ben o tarihte bunu saygıdeğer cumhurbaşkanımıza arz ettim, onayını aldım. Bakanlık olarak 135’inin taşınmasına karar verdik. 10 pilot il seçtik ve biri de Düzce idi. Daha sonra buraya gelip görevi devraldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri; Eski Sanayi Çarşısı’nın taşınması olmuştur” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un önerisi ve onayı ile sanayi sitesi inşaatının TOKİ tarafından yapılmaya başlandığını, ancak hem maliyetlerin yüksek olması, ayda dükkanların tamamlandığını vurguladı.

“1 MART 2025 TARİHİNE KADAR YENİ YERLERİNİZE TAŞININ”

Eski sanayi esnafına da seslenerek, taşınma işlemi hakkında konuşan Özlü, şunları söyledi: “Benden önce iki defa Beltaş A.Ş.’deki arkadaşlarım Eski Sanayi esnafını gezdiler dükkan alın dediler. Ben kendim de dolaştım. Çağrıda bulunduk, burada kentsel dönüşüm yapacağız dedik. Bir kısmı alacağız dedi, bir kısmı pahalı dedi. Bu dükkanların sayısı 112 çünkü o tarihte 77 adet alıcı bulabildik. İhtiyaca göre yaptık yani. Bunu yapamazsınız diyenler de oldu ve dükkan almadılar. Bakın burası bitti. Altyapısı ve dükkanları tamamlanmış bir alan. Bugün buranın anahtarlarını teslim ediyoruz. Eski Sanayi esnafımızdan istirham ediyorum, 3 ay içinde yani 1 Mart 2025 tarihine kadar yeni dükkanlara taşınmanızı istiyoruz. Bu tarihe kadar taşınmazsanız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yaptırımları ile karşılaşacaksınız. Çünkü orası riskli yapı, kanun yıkılması gerektiğini söylüyor.”

Erdoğan Bıyık :“BURASI HER GEÇEN GÜN DEĞERLENECEK”

Beltaş Sanayi Sitesi’nin her geçen gün prim yapan bir proje olduğunu belirten Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık da proje alanının geçmişteki durumuna atıfta bulunarak şöyle konuştu: “Hepinizin bildiği gibi burası bir çöplüktü. Bu muhteşem dükkanlar, donanımları ile gerçekten çok güzel bir yere dönüştü. Bugün buradaki tören, olmaz diyenlerin, buradaki işe inanmayanların ‘neden dükkan almadık’ diye üzüldükleri bir andır. Bu dükkanların yapımında Düzce Belediyesi ve BELTAŞ personeline, emeği geçen ve burada esnafımız için gecesini gündüzüne katan tüm arkadaşlara kıymetli esnaflarım adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın bakanımıza bu konuda bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.”