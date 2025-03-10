Ece Gürel'e "cadılık eğitimi" veren ismin ifadesi ortaya çıktı: "Son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu"

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve dördüncü günde sağ olarak bulunan ancak geçirdiği hipotermi nedeniyle hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel'e "cadılık eğitimi" verdiği ileri sürülen ve gözaltına alınan Hale Nur Özen, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre Özen'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

"Takıntılı davranıyordu"

Özen, "Ece'yi yaklaşık iki yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı 'cadılık' içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Mars'ın derecesi yön şaşırtma"

Özen, Gürel'in kaybolmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı yayında şunları söylemişti:

"Güçlü analizlerimiz var bunları yayınlamıyoruz. Bildiğim tek bir şey kayıp an haritasına baktık, Ece'nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söyleyebileceğim tek şey bu."