Eczaneler kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczaneler açık mı? 2024 eczane çalışma saatleri

2024 eczane çalışma saatleri

Eczaneler sabah 09.00’da açılıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00’dur.

Hafta sonu eczaneler açık mı?

Hafta içi 09:00-19:00 saatlerinde çalışan eczaneler hafta sonu nöbet sistemi ile çalışıyordu. Ancak cumartesi günü için nöbetçi eczane uygulaması sona erdi. Eczaneler cumartesi günleri hafta içinde olduğu gibi 09:00-19:00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

Pazar günleri nöbetçi sistemi ile çalışmaya devam ediyor. Nöbetçi eczaneler için internet üzerinden sorgulama yapabilir, bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczanelerin bilgisini alabilirsiniz.

Eczane çalışma saatleri

Hafta içi: 09:00-19:00

Cumartesi: 09:00-19:00

Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.