"Adalet Bakanı ile görüşmede Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" sorusuna Pervin Buldan'dan yanıt: Her konu konuşuldu

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Heyette yer alan Pervin Buldan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün heyet olarak önemli görüşmelerimiz var. İlk görüşmemizi Adalet Bakanı Sayın Tunç ile gerçekleştirdik. Sayın Tunç’a bizi kabulü için teşekkür ediyoruz. Önemli bir ziyaret oldu. Süreci de hem hukuki anlamda hem de siyasal anlamda, süreç açısından gidiş yolu konusunda önemli bir görüşme yaptık” ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü çok özel”

Buldan, “Sayın Bakanın da bu süreçte önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Kendisinin de bu süreçte önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade ettik. Kendisi de bu sürecin hukuki, yasal bir zeminde yürümesi için çalışacağını ifade etti” dedi.

Heyette bulunan Mithat Sancar ise açıklamasında, “Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü çok özel” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna ise Pervin Buldan, “Her konu konuşuldu” yanıtını verdi.

Davutoğlu ve Bahçeli ile görüşülecek

Heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmek üzere Gelecek Partisi Genel Merkezi’ne geçecek. Bu görüşme sonrasında ise heyet Meclis’e gelerek, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.