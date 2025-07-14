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Selahattin Demirtaş: Pazarlık yok, gönüllü silah bırakma var

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin dair bir müzakere yürütülmediğini, gönüllü bir silah bırakma durumunun olduğunu söyledi. Demirtaş ayrıca bu sürecin otoriterleşmeye alan açacağına dair kaygılara katılmadığını aktardı.

Haber Merkezi
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Selahattin Demirtaş: Pazarlık yok, gönüllü silah bırakma var
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Rawest Araştırma Müdürü Roj Girasun, terör örgütü PKK’nın silah bırakma töreninden bir gün önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde görüştü.

Girasun, Demirtaş’la 10 Temmuz Perşembe günkü görüşmesinden notları Halk TV yayınında anlattı.

Girasun’un aktardığına göre Demirtaş, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin dair bir müzakere yürütülmediğini, gönüllü bir silah bırakma durumunun olduğunu söyledi.

"Pazarlık yok, gönüllü silah bırakma var"

Girasun, şunları söyledi:

“Demirtaş, Kürt meselesinin silahtan arındırılmasından, örgütün kendisini feshini somutlaştırmasından memnuniyet duyuyor.

“İkincisi, Demirtaş’ın daha önce de ifade ettiği yine bugün bana da söylediği bir pazarlığın olmadığı, bir müzakerenin yürütülmediği, bir gönüllü silah bırakmanın olduğu ve bunun bir zihinsel dönüşümle gerçekleştirildiği yönünde… Bu sürecin bir pazarlıkla ifade etmenin yanlışlığının tekrar tekrar altını çiziyor.

"Demirtaş, otoriterleime kaygılarına katılmıyor"

Bu sürecin bir otoriterleşmeye alan açacağına dair kaygılara katılmadığını, bir otoriterleşme teklifine rıza göstermeyeceğini ifade ediyor. Bir demokratikleşme teklifinin siyaseten konuşulabilir olduğunu, bunun da siyasetin doğası üzerinden anlaşılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kendisi bu meselenin günün sonunda, ‘Kürtler bu sürecin sonunda kimi destekleyecek?’ noktasına gelip kilitlenmesinden rahatsızlığını ifade ediyor. Kürtlerin ana aktör olmaktan çıkartılıp bir yedek güce dönüştürüldüğünü, ‘Kürtler seçimde kimi destekleyecek?’ sorusu yerine ‘Seçimde Kürtleri kim destekleyecek?’ sorusunun da bazen sorulması gerektiğini ifade ediyor.”

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