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Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu! Mazhar Alanson'dan yürek yakan paylaşım

Ani bir şekilde kızı Eda Alanson'u kaybeden Mazhar Alanson, kızı için duygusal bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kızının cenaze töreninin tarihini de duyurdu.

Haber Merkezi
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Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu! Mazhar Alanson'dan yürek yakan paylaşım
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MFÖ müzik grubunun üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eda Alanson'un kardeşi Hilmi Alanson'un annesi, Ankara Opera ve Bale Sanatçısı olan Hale Alanson, 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 yılında evlenmiş, 2002 yılında ise boşanmışlardı.

Cenaze programı belli oldu

Eda Alanson'un cenaze programı da belli oldu. Alanson'un bugün öğle namazına müteakip Fatih Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

"Canım kızım melek oldu"

Mazhar Alanson Instagram hesabından kızının ölümüyle ilgili paylaşım yaparak, "Canım kızım melek Eda Alanson melek oldu. Yarın (6 Kasım 2024) öğle namazı ile Fatih camiinden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" ifadelerini kullandı.

Biricik Suden uyardı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden de Instagram hesabından Eda Alanson’un ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. Suden, paylaşımında Mazhar Alanson’u taziye için arayanları uyararak bazı isteklerde bulundu.

Biricik Suden, "Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz" dedi.

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