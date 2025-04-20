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AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 12 Adalar Bölgesi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan deprem
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, 12 Adalar Bölgesi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem 9.6 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 9.6 olarak kaydedildi.

 

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