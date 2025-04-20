AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 12 Adalar Bölgesi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, 12 Adalar Bölgesi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem 9.6 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-04-20
Saat:11:32:26 TSİ
Enlem:36.74139 N
Boylam:25.68278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Z2T8S94N7H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 9.6 olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 20, 2025
EGE DENIZI https://t.co/ykr6SQRIcK
20.04.2025, 11:32:28 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 9.6 km#Kandilli