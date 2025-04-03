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EGM'den 'gözaltında cinsel saldırı' iddialarına yanıt: İftira ve itibarsızlaştırma

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada dolaşan "gözaltında cinsel saldırı" iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi
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EGM'den 'gözaltında cinsel saldırı' iddialarına yanıt: İftira ve itibarsızlaştırma
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yayılan "gözaltında cinsel saldırı" iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. EGM, söz konusu iddiaların "gerçek dışı, dayanağı olmayan ve polis teşkilatının itibarını zedelemeye yönelik iftiralar" olduğunu belirtti.

"Yasal çerçevede işlem yapılıyor"

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri yasalar çerçevesinde titizlikle yürütür. Bu tür iftiraları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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