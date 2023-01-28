Ehliyet affı çağrısı: 1 milyonu aşan vatandaş var

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM'de ehliyetini kaptırmış iki kişiyle birlikte ehliyet affına ilişkin açıklama yaptı.

Yalım, şöyle konuştu:

“1 milyonu aşan vatandaşımızın ehliyet sorunu vardı. Bu, normal vatandaşımızın B ehliyetleri veya ağır vasıta C, D, E ehliyeti olan vatandaşlarımızın ehliyet sorunu var. Herhangi bir sebepten dolayı ehliyetini kaptırmış olan Türkiye’de 1 milyonu aşan vatandaşımız var. Bunların özellikle kendi işine giderken zorlandığı veya bir iş yerinde çalışıyorsa; örnek veriyorum, hafta sonu bir kardeşinin düğününe gittiğinde orada eğlendikten sonra eve giderken kontrolden sonra ehliyetini kaptırmış olan bir kamyon, otobüs, servis şoförü birçok vatandaşımız, birçok sebepten dolayı ehliyetini kaptırmış vaziyette. Bu sebepten dolayı yaklaşık belirli bir sayıdaki değerli kardeşimiz, şu anda yanımda olan iki kişi de ehliyetini kaptırmış. Beni buldular. Ben de yaklaşık iki aydır hem Meclis’te yaptığım konuşmalarda hem de önergelerde bu sorunu dile getirdim.

En sonunda Cumhurbaşkanı buna cevap verdi. Ancak Cumhurbaşkanı, büyük bir ihtimalle danışmanlarının tam doğru anlatamaması sebebiyle dedi ki: ‘Puan affını çıkarttıracağız.’ Ehliyet affını çıkarttırırken puan affı diye bahsetti. Bu da yaklaşık 10 bin kişiyi kapsadığından dolayı 10 bin kişiden bahsedildi. Ancak bu sorunun mağduru 10 bin kişi değil. Tam tamına 1 milyonu aşan 1 milyon 150 bin - 1 milyon 200 bin civarında vatandaşımızın sorunu var. Bunun için ölümlü kazaya karışmamış olan, ehliyetine her ne sebepten olursa olsun kaptırmış olan yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın tam kapsamlı ehliyet affını istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanı’na tekrar sesleniyorum. Hangi sebepten olursa olsun ehliyetini kaptırmış olan 1 milyonu aşan vatandaşımızın ehliyet affını kesinlikle istiyoruz. Sadece ölümlü kazalara karışmadığı yeterli olacaktır. Bu şartları tutan, 1 milyonu aşan vatandaşımız var. Bunların ehliyet affını tekrar Cumhurbaşkanı’ndan talep ediyoruz.”

Ehliyetini kaptırmış vatandaş ise şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle gerek sosyal ve ekonomik gerekse ailevi nedenlerle pek çok sürücü mücadele etmektedir. Bu kapsamda 1 milyondan fazla sürücü hatasından pişman ve puan affı yerine ehliyet affı talep etmektedir.”

Ehliyetini kaptırmış bir diğer vatandaş ise şöyle konuştu:

“Af sürecinin daha fazla mağduriyet yaratmasını istemiyoruz. Buradan sesimizi sayın vekilimiz aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Özellikle dikkat çekmek istediğimiz başka bir husus da belki haftalardır, aylardır, günlerdir SÜDGE (Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi) Eğitimini bekleyen aslında ceza süresini doldurmuş, ehliyet almasına hiçbir engel olmayan bizim gibi vatandaşların katılması gereken bir eğitim programına kontenjan yokluğu sebebiyle katılamamasından sebep ne yazık ki ehliyetlerimizi alamıyoruz.”

Ehliyet Affı Platformu’ndan da bahseden ehliyetini kaptırmış vatandaş, platformda 800-900 katılımcı olduğunu belirterek, “Katılımcılarımızla oldukça yoğun bir ehliyet affı programı yürütüyoruz. İsteklerimizi ve taleplerimizi de bu kapsamda dile getiriyoruz. Ben de bir doktora öğrencisiyim. Ben de bir mağdurum. Dolayısıyla burada 1 milyondan fazla sürücü için bulunmakta ve bu affı 1 milyondan fazla sürücü için talep etmekteyim.” ifadelerini kullandı. (ANKA)