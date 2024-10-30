Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesinde konuştu: Neden korktuğunuzu biliyoruz

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu gelişmeler üzerine Çağlayan Adliyesi'ne gelen İBB Başkanı İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Neden korktuğunuzu ve hileli yollara saptığınızı biliyoruz. Hani önyargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz? Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz? Ne oldu da bu yolu yaparken CHP’li başkanı tutuklayıp yerine kayyum atama gayreti içerisindesiniz?

"İtibar suikastı yapılıyor"

İçi boş iddianamelerle itibar suikastı yapılıyor. Hukuka, adalete ve demokrasiye darbe çabasıdır. Sizin İstanbulla ve İstanbullular’la derdiniz nedir? Kucaklaşma, barış ve huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Siz bu kafayla mı memleketimizin, ülkemizin itibarını yükselteceksiniz? Sizin Türkiye yüzyılınız bu mu?

Bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Daha tutuklama olmadan tutuklama haberleri, kayyum olmadan kayyum haberleri ile medyada manşet atanların mirasına sadakatinizi kanıtladınız. Yine 'ne istediniz de vermedik' dediğiniz zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma gayretindesiniz."