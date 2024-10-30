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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanması talep edildi

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

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